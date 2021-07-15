Правозащитница Абросова составит на выборах конкуренцию бывшему вице-губернатору Петербурга

Нина Абросова. Фото: личный архив.

Партия «Родина» выдвинула общественную активистку для участия в выборах в Госдуму восьмого созыва по 211 одномандатному избирательному округу.

Сегодня, 15 июля, стало известно, что документы для участия в выборах по 211 одномандатному избирательному округу подала петербургская правозащитница Нина Абросова, ее выдвинула партия «Родина».

Конкуренцию общественной активистке составит ветеран-единоросс, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Дивинский.

«Не боюсь соревноваться с ветеранами петербургской политики, после победы хочу заняться вопросами экологии района. Незаконные свалки, непродуманная программа благоустройства территорий, где живут люди, вот реальные проблемы, о которых говорят жители, которые будет решать депутат Госдумы», - сказала Нина Абросова.

В северной столице Нина Абросова руководит Международным центром спортивных технологий, является общественным уполномоченным по правам ребенка В Гатчинском районе и членом попечительского совета благотворительного фонда «Центр здоровой молодежи».