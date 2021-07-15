Мощный град побил машины на юго-востоке Петербурга

Град побил машины в Петербурге 15 июля
Фото: СОЦСЕТИ
Жители Санкт-Петербурга долго ждали дождя, и вот дождались. Вечером в четверг, 15 июля 2021 года, ливень прошелся по южным районам города. Больше всего досталось Стрельне. Там даже пошел мощный град, которому местные жители оказались совсем не рады.
- Последствия града в Стрельне, - опубликовали петербуржцы фотографии в социальных сетях.
На снимках видны побитые машины. У некоторых просто остались вмятины на капотах и крышах, а кому-то повезло меньше. У оного из автомобилей градины проломили защиту от дождя над окном.
Ранее жители Стрельны сообщали, что ливень затопил Санкт-Петербургское шоссе. Дорога превратилась в реку.
Добавим, что дождь застал далеко не все районы. Вся северная часть города осталась сухой и такой же жаркой, как и раньше.