Мощный град побил машины на юго-востоке Петербурга

Град побил машины в Петербурге 15 июля Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга долго ждали дождя, и вот дождались. Вечером в четверг, 15 июля 2021 года, ливень прошелся по южным районам города. Больше всего досталось Стрельне. Там даже пошел мощный град, которому местные жители оказались совсем не рады.

- Последствия града в Стрельне, - опубликовали петербуржцы фотографии в социальных сетях.

На снимках видны побитые машины. У некоторых просто остались вмятины на капотах и крышах, а кому-то повезло меньше. У оного из автомобилей градины проломили защиту от дождя над окном.

Ранее жители Стрельны сообщали, что ливень затопил Санкт-Петербургское шоссе. Дорога превратилась в реку.

Добавим, что дождь застал далеко не все районы. Вся северная часть города осталась сухой и такой же жаркой, как и раньше.