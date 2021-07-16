Петербург может побить 135-летний температурный рекорд

135-летний температурный рекорд может быть побит 16 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной температурный рекорд, которых в городе только за лето было уже восемь, может пасть 16 июля. Причем это не какой-то завалящий рекорд, а достижение, установленное аж 135 лет назад.

- Днем термометры покажут +30…+32 градуса, по области ожидается +28…+33. Ветер северо-западный 3-8 метра в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы. Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня составляет +32 градуса ровно и установлен он в далеком 1886 году, - сообщает на своей страничке в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Стоит сказать, что грозы, о которых говорит метеоролог, скорее всего будут «сухими». То есть греметь и сверкать будет, а дождь на землю не прольется. Не обещают осадков и в субботу. А вот в воскресенье уже ждут дождей, но местами. Зато в понедельник погода должна смениться на более прохладную. И вот тогда с неба польет.