Расследование дела о самой крупной в истории России нарколаборатории закончили в Петербурге

В Петербурге завершили расследование дела о крупнейшей в истории нарколаборатории. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спустя два года в Санкт-Петербурге завершилось расследование уголовного дела о производстве наркотиков в особо крупном размере. Лаборатория находилась в ангаре, расположенном в Тосненском районе Ленинградской области. Оттуда изъяли три тонны наркотиков, и несколько десятков тонн химических реактивов. Это была самая крупная нарколаборатория в истории не только Петербурга и окрестностей, но и России. А накрыл ее простой сельский участковый.

- Более трех тонн наркотиков преступникам удалось изготовить всего за два с половиной месяца. Количества химикатов, обнаруженных во время обыска, хватило бы на уже на шесть с половиной тонн. Также у преступников изъяли 23 миллиона рублей и несколько автомобилей, - сообщили пресс-службе петербургского Главка.

Участников дела, проживавших в Ленинградской области взяли под стражу в августе 2019 года. Согласно угловому кодексу, им может грозить до 20 лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах даже пожизненное заключение.

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