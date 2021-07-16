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Общество16 июля 2021 15:10

МЧС опять предупреждает об аномальной жаре в Петербурге

17 и 18 июля температура поднимется на 7-10 градусов выше нормы
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Жаркая погода не покинет Петербург и в выходные.

Жаркая погода не покинет Петербург и в выходные.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургское управление МЧС вновь предупреждает жителей города об аномальной жаре. На выходных столбик термометры будет подниматься до 30 градусов, что существенно выше привычной климатической нормы.

- 17-18 июля 2021 года в Петербурге сохранится аномально жаркая погода. Отклонение среднесуточной температуры воздуха составит семь градусов и более выше климатической нормы, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

По данным синоптиков, в субботу ожидается сухая погода с дневной температурой 27-29 градусов, а в воскресенье возможны местами кратковременные дожди и гроза, возможно «сухая» без осадков. Воздух прогреется до +30 градусов.