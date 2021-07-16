МЧС опять предупреждает об аномальной жаре в Петербурге

Жаркая погода не покинет Петербург и в выходные. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургское управление МЧС вновь предупреждает жителей города об аномальной жаре. На выходных столбик термометры будет подниматься до 30 градусов, что существенно выше привычной климатической нормы.

- 17-18 июля 2021 года в Петербурге сохранится аномально жаркая погода. Отклонение среднесуточной температуры воздуха составит семь градусов и более выше климатической нормы, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

По данным синоптиков, в субботу ожидается сухая погода с дневной температурой 27-29 градусов, а в воскресенье возможны местами кратковременные дожди и гроза, возможно «сухая» без осадков. Воздух прогреется до +30 градусов.