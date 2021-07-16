МЧС объявило штормовое предупреждение в Ленинградской области 16 июля

МЧС предупредило о надвигающемся ливне на Ленобласть 16 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Управление МЧС по Ленинградской области объявило штормовое предупреждение. По данным спасателей, с 13-16 часов дня пятницы, 16 июля 2021 года, в регионе начнет бушевать стихия: начнутся ливни и грозы, которые будут сопровождаться сильным ветром.

- 16 июля, начиная с 13-16 часов, местами ожидаются ливни, град, грозы с кратковременным усилением ветра до 15-18 метров в секунду, - сообщили в МЧС по ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В МЧС напомнили, что при такой погоде повышается вероятность происшествий на дорогах, воде и в воздухе. Местным жителям рекомендуют не купаться в водоемах во время грозы, а также во время шторма не выходить на лодках.

Напомним, что накануне мощный ливень и град прошли на юге Петербурга. В результате досталось Стрельне - Санкт-Петербургское шоссе затопило, а градом побило машины.