Последние новости в Санкт-Петербурге на 16 июля 2021 года: Мощный ливень с градом и пылевые смерчи

Последние новости Петербурга на утро 16 июля Фото: СОЦСЕТИ

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру пятницы, 16 июня 2021 года. Главным событием минувшего дня, безусловно, стал ливень. Долгожданный дождь обрушился на город вечером. Однако туча охватила только южные районы Северной столицы, на севере не было замечено ни капли. Зато Стрельне досталось больше всего. Там не только затопило улицы, но и пошел мощный град, который побил машины.

Что касается севера Петербурга, то нам горожане увидели несколько пылевых смерчей. Буря наблюдалась в районе КАД. Эколог объяснил появление мини-тордано скорейшим похолоданием. Однако синоптики отмечают, что жара особо не спадет. Зато в Петербурге пройдут сухие грозы.

Впереди выходные, а значит горожане ломанутся за город. На Финляндском вокзале пообещали на этот раз открывать дополнительные двери, чтобы избежать очередной толкучки у входа.

Также стало известно, что в Москве умер известный музыкант и актер Петр Мамонов. В Петербурге его знали многие деятели искусств и высказали свои соболезнования.