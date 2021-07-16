МЧС рассказало об опасных местах для купания в Ленобласти

МЧС рассказало о безопасных местах для купания в Ленобласти / Фото: МЧС ЛО

В управлении МЧС Ленинградской площади рассказали об опасных и безопасных местах для купания. В пятницу, 16 июля 2021 года, спасатели напомнили, что купаться следует только в специально оборудованных для этого местах. Только так можно быть уверенным в том, что отдых будет приятным и под контролем спасателей.

- Только на освидетельствованных пляжах проверены дно и береговая линия, установлены буйки и организовано дежурство спасателей, - пояснили в МЧС. - В области 35 допущенных к эксплуатации пляжей. На них дежурят спасатели, дно таких пляжей проверено и очищено, вода проверена на чистоту, развита инфраструктура. В этом заключается главное отличие освидетельствованных пляжей от диких.

Петербуржцев и ленинградцев призывают быть осторожнее и не купаться на необорудованных пляжах.

Напомним, что по данным Роспотребнадзора в Ленобласти есть 16 водоемов, где безопасно купаться.