Где можно купаться в Ленинградской области, полный список пляжей на лето 2021 года

Полный список пляжей Ленинградской области, где можно купаться летом 2021 года
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Все лето 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоит аномальная жара. Каждый выходные, да и в будни, все загородные и городские пляжи переполнены людьми. "Комсомолка" собрала полный список пляжей, где можно купаться в Ленинградской области летом 2021 года, а также, на побережье каких озер, рек и карьеров можно отдохнуть, но в воду лучше не заходить.
ГДЕ МОЖНО КУПАТЬСЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Начиная с мая специалисты Роспотребнадзора постоянно ведут мониторинг состояния воды в областных водных объектов по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Рассказываем, где в Ленобласти чистая вода. Всего таких мест 16.
Роспортребнадзор все лето берет на пробу воду из областных водоемов
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Волосовский район:
Озеро Донцо, деревня Донцо;
Река Луга, деревня Большой Сабск.
Всеволожский район:
Лемболовское озеро, станция Лемболово;
Медное озеро, муниципальный округ "Юкковское сельское поселение".
Кингисеппский район:
Финский залив, деревня Выбье;
Река Луга, город Кингисепп.
Киришский район:
Светлое озеро, городское поселение Будогощь.
Лужский район:
Озеро Омчино, Луга;
Озеро Толони, Луга.
Приозерский район:
Река Вуокса, город Приозерск;
Озеро Отрадное, поселок Плодовое;
Раздолинское озеро, поселок Сосново.
Сланцевский район:
Река Плюсса, город Сланцы.
Тихвинский район:
Озеро Царицыно, поселок Царицыно.
Тосненский район:
Нестеровское озеро, поселок Шапки;
Карьер, поселок Шапки.
Купаться в ненадежных реках и озерах может быть опасно для здоровья
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
ПЛЯЖИ, ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ В ЛЕНОБЛАСТИ
Ленинградская область богата озерами, реками, прудами. Однако купаться, увы, рекомендуется не везде. Даже если визуально вода кажется чистой, это не означает, что она безопасна. Купание в грязной воде может грозить церкариозом, также известном как "зуд купальщика", острыми кишечными энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А, паразитными болезнями и многим другим.
Так, среди популярных рек, озер и карьеров Ленинградской области можно отдохнуть на пляже, но в воду лучше не заходить в следующих местах:
Бокситогорский район: Павловское озеро;
Всеволожский район: Ждановское озеро, Курголовское озеро, Колтушское озеро, Коркинское озеро;
Волховский район: река Волхов, река Сясь;
Выборгский район: Выборгский залив, река Рощинка;
Гатчинский район: река Орежед, река Корбинка, озеро Филькино;
Кировский район: река Нева;
Киришский район: река Волхов;
Ломоносовский район: Финский залив, река Шингарка;
Лодейнопольский район: река Свирь;
Подпорожский район: река Свирь;
Тосненский район: река Тосна, озеро Долгое;
Тихвинский район: река Тихвинка.
Помните, что важно заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. А если все же хочется провести время на природе рядом с водой, лучше выбирать места одобренные и проверенные Роспотребнадзором, либо отправляться с палатками подальше в лес, подальше от городов и производств.
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