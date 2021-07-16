Где можно купаться в Ленинградской области, полный список пляжей на лето 2021 года

Полный список пляжей Ленинградской области, где можно купаться летом 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Все лето 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоит аномальная жара. Каждый выходные, да и в будни, все загородные и городские пляжи переполнены людьми. "Комсомолка" собрала полный список пляжей, где можно купаться в Ленинградской области летом 2021 года, а также, на побережье каких озер, рек и карьеров можно отдохнуть, но в воду лучше не заходить.

ГДЕ МОЖНО КУПАТЬСЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Начиная с мая специалисты Роспотребнадзора постоянно ведут мониторинг состояния воды в областных водных объектов по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Рассказываем, где в Ленобласти чистая вода. Всего таких мест 16.

Роспортребнадзор все лето берет на пробу воду из областных водоемов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Волосовский район:

Озеро Донцо, деревня Донцо;

Река Луга, деревня Большой Сабск.

Всеволожский район:

Лемболовское озеро, станция Лемболово;

Медное озеро, муниципальный округ "Юкковское сельское поселение".

Кингисеппский район:

Финский залив, деревня Выбье;

Река Луга, город Кингисепп.

Киришский район:

Светлое озеро, городское поселение Будогощь.

Лужский район:

Озеро Омчино, Луга;

Озеро Толони, Луга.

Приозерский район:

Река Вуокса, город Приозерск;

Озеро Отрадное, поселок Плодовое;

Раздолинское озеро, поселок Сосново.

Сланцевский район:

Река Плюсса, город Сланцы.

Тихвинский район:

Озеро Царицыно, поселок Царицыно.

Тосненский район:

Нестеровское озеро, поселок Шапки;

Карьер, поселок Шапки.

Купаться в ненадежных реках и озерах может быть опасно для здоровья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПЛЯЖИ, ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ В ЛЕНОБЛАСТИ

Ленинградская область богата озерами, реками, прудами. Однако купаться, увы, рекомендуется не везде. Даже если визуально вода кажется чистой, это не означает, что она безопасна. Купание в грязной воде может грозить церкариозом, также известном как "зуд купальщика", острыми кишечными энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А, паразитными болезнями и многим другим.

Так, среди популярных рек, озер и карьеров Ленинградской области можно отдохнуть на пляже, но в воду лучше не заходить в следующих местах:

Бокситогорский район: Павловское озеро;

Всеволожский район: Ждановское озеро, Курголовское озеро, Колтушское озеро, Коркинское озеро;

Волховский район: река Волхов, река Сясь;

Выборгский район: Выборгский залив, река Рощинка;

Гатчинский район: река Орежед, река Корбинка, озеро Филькино;

Кировский район: река Нева;

Киришский район: река Волхов;

Ломоносовский район: Финский залив, река Шингарка;

Лодейнопольский район: река Свирь;

Подпорожский район: река Свирь;

Тосненский район: река Тосна, озеро Долгое;

Тихвинский район: река Тихвинка.

Помните, что важно заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. А если все же хочется провести время на природе рядом с водой, лучше выбирать места одобренные и проверенные Роспотребнадзором, либо отправляться с палатками подальше в лес, подальше от городов и производств.

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