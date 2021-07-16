Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 июля 2021 11:20

Где можно купаться в Ленинградской области, полный список пляжей на лето 2021 года

"Комсомолка" собрала полный список пляжей озер, рек и карьеров, где можно купаться в Ленинградкой области летом 2021 года
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полный список пляжей Ленинградской области, где можно купаться летом 2021 года

Полный список пляжей Ленинградской области, где можно купаться летом 2021 года

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Все лето 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоит аномальная жара. Каждый выходные, да и в будни, все загородные и городские пляжи переполнены людьми. "Комсомолка" собрала полный список пляжей, где можно купаться в Ленинградской области летом 2021 года, а также, на побережье каких озер, рек и карьеров можно отдохнуть, но в воду лучше не заходить.

ГДЕ МОЖНО КУПАТЬСЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Начиная с мая специалисты Роспотребнадзора постоянно ведут мониторинг состояния воды в областных водных объектов по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Рассказываем, где в Ленобласти чистая вода. Всего таких мест 16.

Роспортребнадзор все лето берет на пробу воду из областных водоемов

Роспортребнадзор все лето берет на пробу воду из областных водоемов

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Волосовский район:

Озеро Донцо, деревня Донцо;

Река Луга, деревня Большой Сабск.

Всеволожский район:

Лемболовское озеро, станция Лемболово;

Медное озеро, муниципальный округ "Юкковское сельское поселение".

Кингисеппский район:

Финский залив, деревня Выбье;

Река Луга, город Кингисепп.

Киришский район:

Светлое озеро, городское поселение Будогощь.

Лужский район:

Озеро Омчино, Луга;

Озеро Толони, Луга.

Приозерский район:

Река Вуокса, город Приозерск;

Озеро Отрадное, поселок Плодовое;

Раздолинское озеро, поселок Сосново.

Сланцевский район:

Река Плюсса, город Сланцы.

Тихвинский район:

Озеро Царицыно, поселок Царицыно.

Тосненский район:

Нестеровское озеро, поселок Шапки;

Карьер, поселок Шапки.

Купаться в ненадежных реках и озерах может быть опасно для здоровья

Купаться в ненадежных реках и озерах может быть опасно для здоровья

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПЛЯЖИ, ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ В ЛЕНОБЛАСТИ

Ленинградская область богата озерами, реками, прудами. Однако купаться, увы, рекомендуется не везде. Даже если визуально вода кажется чистой, это не означает, что она безопасна. Купание в грязной воде может грозить церкариозом, также известном как "зуд купальщика", острыми кишечными энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А, паразитными болезнями и многим другим.

Так, среди популярных рек, озер и карьеров Ленинградской области можно отдохнуть на пляже, но в воду лучше не заходить в следующих местах:

Бокситогорский район: Павловское озеро;

Всеволожский район: Ждановское озеро, Курголовское озеро, Колтушское озеро, Коркинское озеро;

Волховский район: река Волхов, река Сясь;

Выборгский район: Выборгский залив, река Рощинка;

Гатчинский район: река Орежед, река Корбинка, озеро Филькино;

Кировский район: река Нева;

Киришский район: река Волхов;

Ломоносовский район: Финский залив, река Шингарка;

Лодейнопольский район: река Свирь;

Подпорожский район: река Свирь;

Тосненский район: река Тосна, озеро Долгое;

Тихвинский район: река Тихвинка.

Помните, что важно заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. А если все же хочется провести время на природе рядом с водой, лучше выбирать места одобренные и проверенные Роспотребнадзором, либо отправляться с палатками подальше в лес, подальше от городов и производств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полный список пляжей Санкт-Петербурга, где разрешено купаться летом 2021 года

Водоемы проверку не прошли, а сами зоны отдыха готовы встречать отдыхающих (подробности)

КАРТИНА ДНЯ