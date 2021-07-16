Из-за репетиция парада ВМФ в Петербрге изменится движение общественного транспорта 18 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В воскресенье, 18 июля 2021 года, в Санкт-Петербурге пройдут репетиция Главного военно-морского парада. В связи с этим часть улиц будут перекрыты, а общественный транспорт изменит свой маршрут. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

- В воскресенье, 18 июля, с 9:00 до 14:00 часов изменится схема движения общественного транспорта в центре города: автобусы № 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 100, 191, троллейбусы №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17, 22 и трамвай № 3 будут следовать по объездным или укороченным трассам, - пояснили в Смольном.

После окончания репетиции движение транспорта будет восстановлено.

Напомним, что также для прохода военных кораблей разведут Благовещенский, Дворцовый Троицкий и Литейный мосты. О том, какие улицы будут перекрыты "КП-Петербург" писала нее.