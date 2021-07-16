Температура воды в Финском заливе выросла до 27 градусов в Петербурге

Вода в Финском заливе в Петербурге прогрелась до 27 градусов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аномальная жара нагрела воду водных объектах Санкт-Петербурга до небывалой теплоты. По данным гидрометцентра на пятницу, 16 июля 2021 года, температура воды в Финском заливе уже достигла 27 градусов тепла. В Неве немного попрохладнее.

- В курортной зоне Финского залива температура воды плюс 26-27 градусов, в Неве 25 градусов тепла, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Не удивительно, что вода так прогрелась. В Петербурге на протяжении трех недель стоит аномальная жара до 30 градусов. Это превышает климатическую норму на 7-10 градусов.

Однако такая теплая вода может быть опасна. Эксперты отметили, что аномальная жара может привести к массовой гибели рыб. Из-за прогрева воды в ней остается меньше кислорода.