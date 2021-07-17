Более 38 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

В Петербурге ежедневно обследуют горожан на коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За последние сутки в Санкт-Петербурге проверили на коронавирусную инфекцию 38618 человек. Такие данные на 10 утра в субботу, 17 июля, предоставил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Кроме того, в городе продолжают принимать звонки Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом. За сутки на номер «122» поступило 23347 вызовов.

Напомним, что в Петербурге идет массовая вакцинация от коронавируса. По последним данным, в городе уже почти 800 тысяч человек поставили два компонента прививки. Всего привитых более 1 миллиона, часть из которых еще ожидает вторую дозу вакцины.