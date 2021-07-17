Дожди и грозы ожидаются в воскресенье вечером в Петербурге

В Петербурге ожидают грозу в воскресенье. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В эти выходные в Петербурге наконец-то могут пройти дожди и грозы. МЧС предупреждает жителей Северной столицы об ухудшении погодных условий. По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ситуация может измениться вечером в воскресенье.

К концу дня 18 июля над Петербургом ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом поднимется ветер – от 8 до 13 метров в секунду. А вот ночь с субботы на воскресенье пройдет без осадков. Температуры воздуха во второй выходной день должна подняться до +31 градуса. При этом атмосферное давление будет понижаться.

Напомним, что в Петербурге стоит аномальная жара. В субботу, 17 июля впервые за неделю столбик термометра не поднялся выше +30 градусов. А дождей в городе не было уже 19 дней подряд.