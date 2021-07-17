Пункт вакцинации в Цирке на Фонтанке обновил график работы

Выездной пункт вакцинации от коронавируса работает в Цирке на Фонтанке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выездной пункт вакцинации от коронавируса в Цирке на Фонтанке в Петербурге продолжает свою работу. В учреждении рассказали о графике на ближайшую неделю. Так, попасть на прививку можно будет 21 июля с 12:00 до 15:00 и 22 июля с 10:00 до 13:00.

Напомним, что выездной пункт открылся на прошлой неделе: очередь из желающих привиться выстроилась уже в первый день его работы 6 июля. Всем, кто ставит первый компонент вакцины в Цирке на Фонтанке, дарят бесплатный билет на представление «Итальянского Цирка TOGNI». Чтобы поучаствовать в вакцинации, с собой нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Кстати, те, кто привился в цирке 6 и 7 июля, уже могут записать на второй этап – 27 и 28 июля. Для этого нужно сделать предварительную запись по телефону (812)570-53-90. Записываться на первую прививку не нужно, достаточно прийти в часы работы выездного пункта.