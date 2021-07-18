Прогноз погоды на 18 июля в Петербурге: Дождь и гроза

Гроза и дождь могут прийти в Петербург в воскресенье, 18 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы уже, пожалуй, не верим, но синоптики настаивают: надо ждать грозу вечером 18 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило главное Северо-западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Ветер ночью южный слабый, днем – тоже южный и юго-западный, умеренный, - делятся прогнозами на ближайшие сутки специалисты. – Температура воздуха ночью от +17 до +19, днем местами до +31 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

Что же касается дождей и гроз, то они, по словам синоптиков, придут в Северную столицу лишь вечером и будут кратковременными. А вот когда нам ждать настоящего, нормального дождя, который накрыл бы весь город или хотя бы большую его часть – не известно. Ранее, напомним, один из опрошенных «Комсомолкой» ученых заявил, что аномальная засуха может продержаться у нас еще по меньшей мере неделю.