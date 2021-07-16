Ученый рассказал, как долго может продержаться аномальная засуха в Петербурге

В Петербурге - аномальная жара и аномальная засуха. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аномальная жара, установившаяся в нашем городе с середины июня, не думает отступать. Нормальных дождей – не коротеньких «точечных» ливней, а полноценных, долгих и повсеместных – Северная столица не видела уже давно. И, судя по всему, не увидит еще как минимум в ближайшую неделю. Такой прогноз на радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) в минувший четверг, 16 июля, озвучил доктор географических наук, профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

- Всему виной блокирующий антициклон, который стоит над европейской территории России, - объяснил ученый. – Этот антициклон простирается до высоты в десять километров, и при том он настолько мощный, что просто не подпускает к себе циклонические воздушные массы, которые могли бы принести похолодание и осадки.

Между тем дневные температуры и в самом Петербурге и в соседней Ленинградской области уже близки к экстремальным.

Каждые выходные пляжи Петербурга заполняются битком - все ищут спасения от зноя рядом с водой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В некоторых районах Ленобласти уже начались природные пожары, - отметил Валерий Малинин. – На грани перегрева торфяники. Если такая погода продержится еще недели две – затлеют и они. И тогда нас ждет повторение сценария 2010 года. Я не говорю о том, что такой вариант обязательно будет, но он очень возможен.

Напомним: ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал неутешительный прогноз – по его словам, жара в Северной столице может простоять до конца августа. По словам Колесова, в последний летний месяц дневные температуры все так же будут выше нормы – правда, не на 7-10, как сейчас, а всего на 1-2 градуса.