Заболеваемость коронавирусом снова снизилась в Петербурге

Заболеваемость снижается, но радоваться победе над эпидемией пока еще рано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на мрачные прогнозы ученых и аналитиков Петербург, судя по всему, понемногу выходит из третьей волны эпидемии коронавируса. Так, по состоянию на воскресенье, 18 июля, в городе зарегистрировали 1 941 новый случай заболевания – на 16 меньше, чем было сутками ранее. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 501 694 случая заражения COVID-19, - комментируют ситуацию в ведомстве. - Скончались 18 224 человека, в том числе 101 - за последние сутки. Выздоровело 479 702 человека.

В соседней ленинградской области тоже падение, но незначительное – 246 человек, на три меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего в регионе с начала эпидемии произошло 52 942 заражения. Общая смертность составила 1 952 случая, в том числе десять человек скончались за минувшие сутки.