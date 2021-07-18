Петербург почти сравнялся с Москвой по абсолютной смертности от коронавируса

Петербург за последнее время поставил сразу несколько антирекордов по смертности от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Северной столице ситуация с эпидемий коронавируса остается стабильной: вот уже который день отмечается медленное, но верное снижение заболеваемости, а вот смертность практически стоит на месте. По состоянию на воскресенье, 18 июля, Северная столица практически сравнялась по этому показателю с Москвой, следует из данных федерального оперативного штаба.

- По состоянию на 18 июля в Санкт-Петербурге зарегистрирован в общей сложности 101 летальный исход у заболевших COVID-19, - уточняет ведомство. – В то же самое время в Москве количество зарегистрированных смертей достигло 106 за минувшие сутки.

Отметим, впрочем, что по относительному показателю смертности Петербург стабильно обходит все остальные города и регионы России: он равняется 340,5 смертям на 100 000 человек. В то же время в Москве этот показатель зафиксирован на уровне 194,9 смертей на 100 000 человек.

Напомним: ранее «Комсомолка» подробно рассказывала, как формируется статистика по смертности в Северной столице. Увы, но новым, существенно выросшим цифрам можно доверять.