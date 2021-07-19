Пьяного мужчину задержали за стрельбу из пневматического ружья в Ленобласти

Пьяного стрелка из пневматического ружья задержали в Ленобласти / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Ленинградской области задержали пьяного мужчину, устроившего стрельбу. В субботу, 17 июля 2021 года, в полночь в полицию Всеволожского района поступило сообщение о том, что какой-то человек стреляет из ружья. На место немедленно выехал наряд стражей порядка.

- В сообщении говорилось, что мужчина стреляет у дома 2 по Морскому проезду в селе Павлово. Наряд приехал на место уже через несколько минут, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские задержали 43-летнего мужчину, который оказался в состоянии алкогольного опьянения. У него изъяли пневматическое оружие.

Сейчас на стрелка составили административный протокол. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее "КП" писала о стрельбе в Петербурге на улице Металлистов. Парень и девушка стреляли из пневматического пистолета по бездомным животным.