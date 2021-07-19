Около 21,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 19 июля

Около 21 тысячи человек сдали тест на коронавирус в Петербурге на 19 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за выходные традиционно снизилось число людей, сделавших тест на наличие коронавируса. Так, по данным Смольного на утро понедельника, 19 июля 2021 года, накануне обследование прошли около 21,5 тысяч человек. В среднем в будни анализы сдают порядка 30 тысяч горожан.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21439 человек. Обработано 8702 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

На фоне этого в Петербурге также слегка снизилась суточная заболеваемость. За последние сутки коронавирус выявили у 1938 человек. А вот смертность наоборот выросла и составила 102 человека.

Добавим, что директор НИИ Пастера рассказал, что в России уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу. Однако это пока не означает конец пандемии.