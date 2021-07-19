Заболеваемость коронавирусом снизились в Петербурге на 19 июля 2021 года

Заражаемость коронавирусом снизилась в Петербурге 19 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошло небольшое снижение заболеваемости от коронавируса. По данным оперативного штаба на понедельник, 19 июля 2021 года, заражаемость снизилась на 0,2 процента по отношению к предыдущему дня, а вот смертность наоборот выросла на 1 процент.

- За последние сутки в Петербурге коронавирус выявили еще у 1938 человек, при этом умерли 102 пациента и выздоровели 1298 человек. Всего за время пандемии заболели 505 573 человек, из них умерли 18 326 и выздоровели 481 000, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Последние данные по коронавирусу на 19 июля 2021 года / Фото: Яндекс

Специалисты отмечают, что по смертности от инфекции Петербург почти сравнялся с Москвой. При этом по относительному показателю летальных исходов город на Неве обходит все остальные регионы страны.

Также директор НИИ Пастера рассказал, что в России уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу. Однако это пока не означает конец пандемии.