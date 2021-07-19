Следственный комитет год знал о частной подземной тюрьме под Петербургом

Силовики год знали о подземной тюрьме в частном доме под Петербургом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оказалось, что о подземной тюрьме в коттедже под Санкт-Петербургом следственный комитет знал уже год. Информация о таинственном подземелье и огромной печи в поселке "Новый Петербург" всплыла 19 июля 2021 года. По слухам необычные комнатки с решетками и железными кроватями проходили по делу об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелия.

- Об этом доме известно уже год. Там проводили проверку, но ничего криминального не нашли. Также нет подтверждения, что печь использовалась в качестве крематория, - рассказал "КП-Петербург" источник в силовых структурах.

Для чего же были построены казематы, на данный момент не известно. Содержались ли там когда-то люди, тоже не сообщается.

Местные власти тоже утверждают, что никаких странностей или криминальной активности в этом месте не замечали.

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