МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге

В Петербурге и Ленобласти обещают грозу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургское управление МЧС предупреждает об усилении ветра и грозе, которые ожидаются к вечеру 20 июля. Резкие порывы могут достигать 18 метров в секунду, что считается крепким ветром по шкале Бофорта.

- В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. 20 июля местами прогнозируются грозы, усиление ветра до 18 м/с, - отмечают в МЧС.

С таким же предупреждением выступают и областные спасатели. По их данным, грозы с ветром пройдут 20 и 21 июля. В связи с этим в большинстве районов Ленобласти вводится 4-й класс погодной опасности.

Повышается вероятность дорожных и бытовых происшествий, а также ЧП при нахождении на воде.

И городские и областные спасатели призывают жителей двух регионов к внимательности и осторожности.

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