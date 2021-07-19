Бузова еще дважды выйдет на сцену МХАТа и получит за это по 300 тысяч рублей

Бузова снова выйдет на сцену МХАТа. Фото: Иван Макеев

Петербургская певица, телеведущая и с недавних пор театральная актриса Ольга Бузова еще дважды выйдет на сцену легендарного московского МХАТа. Дебют в роли певички кабаре Беллы Шанталь, спасающей Сталина от жандармов царской полиции, оказался не только скандальным, но и достаточно успешным. Поэтому Бузову «подписали» еще на два раза.

- Ольга Бузова и представители МХАТ имени Горького подписали контракт, согласно которому артистка в сентябре 2021 года, в новом театральном сезоне, еще два раза исполнит роль Беллы Шанталь. Речь идет о нашумевшей постановке «Чудесный грузин», - пишет «Мойка 78».

По данным издания, которое ссылается на портал Госзакупок, за каждый выход на сцену Бузова получит по 324 тысячи рублей. Такую же сумму ей заплатили и в июне, когда прошла премьера.

Напомним, что после нее театральный режиссер Антон Адасинский разорвал отношения с МХАТом, так как не захотел быть на одной сцене с «порно-актрисами».