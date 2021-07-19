Клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в Петербурге, начались на людях

Петербургскую вакцину начали испытывать на добровольцах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) объявило о начале клинических испытаний четвертой российской вакцины от коронавируса. Препарат с предварительным названием Aurora разработан петербургским НИИ вакцин и сывороток.

- В июне 2021 года были успешно завершены доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал), - сообщает пресс-служба ФМБА.

Теперь получено разрешение Министерства здравоохранения на проведение клинических исследований I и II фазы. Они начались 19 июля 2021 года. Участие в исследованиях примут 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

- Вакцина разработана на новой технологической платформе и нацелена, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета, используя в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям, - отмечают в агентстве.