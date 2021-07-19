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Здоровье19 июля 2021 21:59

Клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в Петербурге, начались на людях

Добровольцами стали 200 человек
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Петербургскую вакцину начали испытывать на добровольцах.

Петербургскую вакцину начали испытывать на добровольцах.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) объявило о начале клинических испытаний четвертой российской вакцины от коронавируса. Препарат с предварительным названием Aurora разработан петербургским НИИ вакцин и сывороток.

- В июне 2021 года были успешно завершены доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал), - сообщает пресс-служба ФМБА.

Теперь получено разрешение Министерства здравоохранения на проведение клинических исследований I и II фазы. Они начались 19 июля 2021 года. Участие в исследованиях примут 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

- Вакцина разработана на новой технологической платформе и нацелена, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета, используя в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям, - отмечают в агентстве.