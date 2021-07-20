Петербуржцы больше москвичей ободрили жесткие коронавирусные ограничения

Петербуржцы больше, чем москвичи одобряют жесткие коронавирусные ограничения в своем городе Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жители Санкт-Петербурга больше, чем москвичи поддержали введение жестких коронавирусных ограничений. Исследование провел сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob и опубликовал результаты 20 июля 2021 года. В опросе приняли участие 1,6 тысяча человек.

- В Санкт-Петербурге и регионах запрет на вход в рестораны, торговые центры, поезда и самолеты без справки о вакцинации от коронавируса одобряют чаще, чем в Москве (по 27% против 21%), - говорится в результатах исследования.

При этом среди всех опрошенных 56 процентов заявили, что против того, чтобы ограничивать непривитых. Противники заявляют, что это нарушение прав человека, при этом эта мера не гарантирует снижение заболеваемости.

Напомним, что в Петербурге уже привиты более 1,1 миллиона человек. Из них более 350 тысяч люди старше 60 лет.