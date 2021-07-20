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Здоровье20 июля 2021 10:36

Более 23 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 20 июля

В единую службу по вопросам COVID-19 обратились свыше 28 тысяч горожан
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Более 23 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус на 20 июля

Более 23 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус на 20 июля

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге после выходных вновь немного выросло число горожан, обратившихся в медучреждения для сдачи тестов на коронавирус. Так, по данным Смольного на вторник, 20 июля 2021 года, накануне обследование прошли более 23 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23200 человек. Обработано 28588 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

Отметим, что накануне в Петербурге был зафиксирован небольшой спад заражаемости инфекцией. На сегодня прирост заболевших не более 2 тысяч человек.

Также начались клинические испытания новой вакцины от коронавируса, разработанной в Петербурге. Добровольцами стали 200 человек.