Более 23 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 20 июля

Более 23 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус на 20 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге после выходных вновь немного выросло число горожан, обратившихся в медучреждения для сдачи тестов на коронавирус. Так, по данным Смольного на вторник, 20 июля 2021 года, накануне обследование прошли более 23 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23200 человек. Обработано 28588 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

Отметим, что накануне в Петербурге был зафиксирован небольшой спад заражаемости инфекцией. На сегодня прирост заболевших не более 2 тысяч человек.

Также начались клинические испытания новой вакцины от коронавируса, разработанной в Петербурге. Добровольцами стали 200 человек.