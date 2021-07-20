Музей Иосифа Бродского в Петербурге откроет книжный магазин и бар

Бар и книжный магазин откроется в музее Бродского "Полторы комнаты" Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Музей Иосифа Бродского "Полторы комнаты" в Санкт-Петербурге собирается расширяться. У него наконец-то появится отдельный вход, а не через жилую парадную, как сейчас. Об этом пресс-служба музея рассказала на своей странице в социальной сети.

- На фотографии — эскиз нашего любимого архитектора Александра Бродского к проекту книжного магазина и небольшого бара, которые скоро появятся на первом этаже нашего музея, - поделились в музее.

Вход в музей будет через книжную лавку. А в баре посетителям предложат любимый виски поэта.

Также владельцы музея ищут неравнодушных, готовых внести вклад в развитие частного музея. В будущем для патронов у входа в музей установят именные таблички.

Музей "Полторы комнаты" находится в доме 24 на Литейном проспекте, где в коммуналке некогда жил Иосиф Александрович Бродский.

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