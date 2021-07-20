Несколько детей отравились в детском саду Фрунзенского района Петербурга

Прокуратура Петербурга проводит проверку в детском саду, где отравились воспитанники Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в одном из детских садов произошло ЧП. Во вторник, 20 июля 2021 года, стало известно, что в детском учреждении №55 Фрунзенского района произошло отравление детей. Сейчас проверкой занимается прокуратура.

- Прокуратура Фрунзенского района проводит проверку по факту отравления воспитанников детского сада № 55. Прокуратура установит обстоятельства произошедшего, проверит исполнение законодательства при организации детского питания, - пояснили в ведомстве.

На данный момент не уточняется, сколько детей пострадали, а также, насколько тяжелыми оказались отравления. После проверки специалисты примут решение о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, ранее 125 студентов петербургского университета отравились на базе отдыха. Несколько человек даже попали в больницу с острой кишечной инфекцией.