Названа причина смерти Александра Точилова, клирика подворья Валаамского монастыря в Петербурге / Фото: Подворье Валаамского монастыря в СПб

Стала известна причина смерти Александра Точилова, протоиерея и клирика Санкт-Петербургского подворья Валаамского монастыря. Священнослужитель скончался на 68 году жизни 17 июля 2021 года от коронавируса.

- Протоиерей скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, - сообщили в подворье.

По образованию Точилов художник. Он окончил Ленинградскую Академию художеств имени Репина, факультет архитектуры. С 1990 году стал членом Союза художников, писал картины. Также долгое время, еще до начала своего священнослужения, занимался реставрацией росписей в храмах и монастырях России, Сербии, Греции, Святой горы Афон. Именно это его привело к принятию священства.

Протоиерей Александр посещал выставки, вечера, концерты, где по просьбе организаторов выступал с пастырским словом, и, таким образом, вел миссионерскую деятельность среди творческой интеллигенции.

О времени и месте прощания будет сообщено позже.