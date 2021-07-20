Лосята бегали по Мурино

Лосей заметили в Мурино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Второй раз за два дня дикая природа вторгается в размеренную городскую жизнь. Если накануне в сети появилось видео, как в районе метро «Беговая» носится кабан, то днем 20 июля в Мурино заметили лосей. Они мирно скакали вдоль трассы, а потом перешли дорогу и ушли в заросли молодой березы.

- Лосята в Мурино. Бегут ипотеку оформлять, - пошутили в комментариях пользователи соцсетей в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, основное обсуждение свелось не к проникновению дикой природы в городскую среду и человека - в дикую, а к склонению названия города-спутника Петербурга. В Мурино или Мурине бегали лосята. В итоге дискуссия перетекла в обсуждение топонимов: Купчино, Автово, Ольгино, Кудрово, Янино и так далее, а про пару молодых сохатых все забыли.

Напомним, что весенне-летний период - брачный сезон для лосей. В это время они мигрируют на большие расстояния, ища себе пару. И часто пересекают автомобильные дороги, что приводит к ДТП.