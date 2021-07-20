Крупная партия вакцины от коронавируса поступила в Петербург

Петербург получил новую партию вакцины «Спутник V» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург прибыла крупная партия вакцины от коронавируса. Препарат Гам-КОВИД-Вак, также известный, как "Спутник V", поступил на фармбазу города во вторник, 20 июля 2021 года. В поставке 81 тысяча комплектов доз. Вакцина расфасована по одной дозе в ампуле.

- Прививочная кампания в Петербурге идет полным ходом. Большинство петербуржцев ответственно относятся к своему здоровью, стремятся обезопасить себя и окружающих от тяжелых последствий инфекции. Город делает все необходимое, чтобы все прививочные пункты работали в нормальном режиме и были полностью обеспечены вакциной, - отметил губернатор Александр Беглов.

На сегодня в Северной столице уже привиты более 1,18 миллиона человек, при этом полный курс вакцинации прошли 819 тысяч горожан.

Напомним, что в Петербурге разработали еще одну вакцину от инфекции. Предварительно она называется Aurora. Клинические испытания препарата уже начались.

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