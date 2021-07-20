Синоптики рассказали, когда в Санкт-Петербург вернется аномальная жара

Аномальная жара возвращается в Петербург. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург полтора месяца изнывал от жары. Финский залив, Нева и Ижора прогрелись сильнее, чем Черное море. И вот в понедельник, 20 июля, в город наконец пришло похолодание до плюс 22-25 градусов. Но расслабляться не стоит: синоптики предупреждают, что аномальные температуры скоро вернутся в город.

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что, начиная с 24 июля 2021 года, температура воздуха вновь начнет повышаться до 27-30 градусов. А жара продлиться до второй-третьей декады августа.

- В июне был побит максимальный рекорд температуры в 35,9 градуса, а в июле более десяти дней аномально жаркая погода стабильно приказывала среднесуточные значения на 7-10 градусов выше климатической нормы, - подчеркнул Колесов.

В Петербурге, который представляется одним из самых дождливых городов России, 23 дня подряд не было осадков. По словам Колесова, это тоже уникальный период для Северной столицы.