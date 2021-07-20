Депутат ЗакСа Максим Резник снялся с выборов

Максим Резник не будет участвовать в выборах. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, находящийся под домашним арестом по делу о незаконном обороте наркотиков. заявил о снятии с выборов. Об этом парламентарий сообщил в соцсетях.

- На прошлой неделе мы получили второй отказ от следователя на посещение нотариуса <...> на обжалование этого решения уйдет время, которого у нас нет после отказа «Яблока» выдвинуть меня кандидатом без сбора подписей. В сложившейся ситуации продолжать избирательную кампанию — лишь оттягивать неизбежное. Поэтому, посоветовавшись с командой, я принял решение ее прекратить, - написал Резник на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, что Максима Резника, в предыдущие годы представлявшего в ЗакСе фракцию партии «Яблоко», а также другие политические силы, но последнее время бывшего беспартийным, задержали в середине июня 2021 года. По версии следствия, депутат купил для личного потребления марихуану массой 18,2 грамма, по факту чего было заведено уголовное дело. Позднее суд отправил Резника под домашний арест.