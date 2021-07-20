В Петербурге могут ослабить карантинные ограничения и открыть фудкорты в ТЦ

Фудкорты в ТЦ все же могут открыть. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Петербурга готовы ослабить карантинные ограничения в сфере работы торговых центров. Речь идет об открытии фудкортов и, возможно, так называемых «островков», расположенных в холлах ТЦ.

- Принимая подобные решения, ориентируемся прежде всего на рекомендации Роспотребнадзора. Сейчас к нам обращаются представители бизнеса, предлагают рассмотреть возможность открыть фудкорты с сокращенной загрузкой. Мы постоянно на контакте с бизнесом и мы надеемся, что ориентировочно через неделю сможем как-то продвинуться в разрешении этих вопросов и снять все противоречия, - заявлял ранее в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Теперь же, по прошествии недели, решение практически принято. При этом бизнес обязался вакцинировать до 100% персонала (кроме тех, кто имеет медицинские противопоказания), а загрузка фудкортов, как предполагается, не превысит 30%.

Однако окончательного решения пока нет.

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