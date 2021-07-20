Сине-зелеными водорослями покрылись водоемы Петербурга из-за экстремальной жары

Водоемы Петербурга покрылись опасными сине-зелеными водорослями. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Полтора месяца аномальной жары в Санкт-Петербурге сделали свое дело: от температурного рекорда пострадали не только люди, но и природа. Водоемы самого северного мегаполиса в мире прогрелись сильнее, чем Черное море! Как итог - на них появились сине-зеленые водоросли. Но водорослями их называют лишь условно. На самом деле это цианобактерии, которые производят опасные токсины.

Заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Елена Таргоний отмечает, что петербуржцы жалуются на неприятный запах, который исходит от Невы и Финского залива.

- Водоросли разлагаются, и в атмосферу выделяется неприятный запах. Многие жители путают его со сбросами неочищенных сточных вод, хотя это естественный процесс отмирания, - поясняет представитель Росприроднадзора.