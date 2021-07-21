Около 1,2 тысяч петербуржцев привились от коронавируса

Более 500 человек прошли ревакцинацию в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. За все время в городе привились уже почти 1,2 миллиона человек. Об этом говорится в данным Смольного, предоставленных в понедельник, 20 июля 2021 года.

- С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировано 1 197 191 человек, из них –831 817 полностью завершили цикл вакцинации. За минувшие сутки первый укол сделали 15,4 тысяч горожан, вторично привились 12 778 человек, - сообщает Смольный.

Также в городе начался процесс ревакцинации. Повторно привились 502 человека, причем 10 из них уже закончили цикл ревакцинации.

Среди всех привитых 355,5 тысяч это петербуржцы старше 60 лет. Порядка 50 тысяч - медицинские работники.

Напомним, что накануне в Петербург поступила крупная партия вакцины от коронавируса "Спутник V" в размере 81 тысячи доз.