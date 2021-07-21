Более 28 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 21 июля

Более 28 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус на 21 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге после выходных выросло число обследований на коронавирус. По данным Смольного на среду, 21 июля 2021 года, за последние сутки анализы сдали более 28 тысяч горожан. Также более 22 тысяч обратились в единый колл-центр по вопросам COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 28379 человек. Обработано 22590 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации Северной столицы.

Накануне Роспотребнадзор Северной столицы предложил ввести обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Эта мера может быть введена, если темпы вакцинации в городе снизятся, однако пока этого не предвидится.