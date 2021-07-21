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Общество21 июля 2021 10:37

Росприроднадзор объяснил появление белой пены после дождя на КАД Петербурга

Специалисты заявили, что никакой опасности для Финского залива она не несет
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Петербуржцам объяснили причину появления белой пены после дождя на КАД

Петербуржцам объяснили причину появления белой пены после дождя на КАД

Фото: СОЦСЕТИ

Санкт-Петербургский Росприроднадзор объяснил причину появления белой пены на Кольцевой автодороге города, которую заметили автомобилисты 20 июля 2021 года после дождя. Горожане решили, что это какая-то химическая реакция и забили тревогу, подумав, что пена может попасть в Финский залив. Однако, как пояснили специалисты, угрозы никакой нет.

- В жаркую погоду в атмосфере накапливается много пыли. Во время дождя пыль дождевыми потоками выносится на прогретое дорожное полотно. Поверхность автодороги шероховатая, поэтому, когда осадки попадают на теплое дорожное полотно, движущийся автотранспорт взбивает дождевую воду и пыль в пену, - пояснили в Росприроднадзоре.

Поэтому никакой угрозы химического загрязнения акватории Финского залива в районе защитной дамбы нет.

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Пена образовалась на дамбе после дождя
Пена образовалась на дамбе после дождя
Видео: vk.com/spb_today / Ольга Шабанова