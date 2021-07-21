Проезд по ЗСД Петербурга станет бесплатным из-за Дня ВМФ

Проезд по участку ЗСД в Петербурге временно станет бесплатным из-за парада ко Дню ВМФ Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в конце недели состоится парад Военно-морского флота, поэтому в городе вовсю идет подготовка, проводят репетиции. В связи с этим на нескольких дорогах ограничивают движение. Комитет по транспорту объявил, что в связи с подготовкой и самим праздником проезд по одному из участков ЗСД будет бесплатным.

- Для оптимизации транспортной развязки в центре города 22 и 25 июля с 10:00 до 14:00 часов на участке от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта будет организован бесплатный проезд, - сообщили в Смольном.

Напомним, что ранее "КП" сообщала об ограничениях движения, которые будут в центре города. Комитет по транспорту даже опубликовал для удобства карту.

Сам парад состоится 25 июля. Ограничения движения будут не только в Петербурге, но и Кронштадте. Так, попасть в город по дамбе смогут лишь его жители (по пропускам).