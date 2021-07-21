Новый рост числа заболевших коронавирусом произошел в Петербурге 21 июля

Рост смертности и заболеваемости коронавирусом произошел в Петербурге 21 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге снова произошел рост числа новых заболевших коронавирусом. Благо, совсем небольшой. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 21 июля 2021 года в городе зафиксировано 1939 зараженных. Рост по отношению к дню ранее составил 0,3 процента.

- В Петербурге также произошел рост числа умерших. За минувшие сутки скончались 103 человека. Это на 5,1 процентов больше, чем днем ранее, - пояснили в оперштабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 21 июля 2021 года / Фото: Яндекс

Среди выздоровевших за последние сутки 1928 человек. Всего с начала пандемии заболели 509 446 человек, из них умерли 18 527 пациентов и выздоровели 484 822 горожан.

Также в Петербурге устанавливают первый прививочный шатер. Он расположился в популярном у горожан месте для отдыха - парке 300-летия. Принимать желающих на вакцинацию начнут уже в понедельник.