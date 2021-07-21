Первый прививочный шатер Петербурга устанавливают в парке 300-летия

Уличные шатры избавят прививочные пункты от очередей. Фото: Городской центр медицинской профилактики

Необычная конструкция на ступеньках у центрального входа в парк 300-летия Петербурга удивила сегодня утром, 21 июля, жителей и гостей Приморского района. На возвышении появился металлический каркас округлой формы. Как выяснилось, это будущий шатер для вакцинации от коронавируса – первый в Петербурге.

Так палатка будет выглядеть к понедельнику. Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга

Конструкцию привезли в город на Неве из Москвы на прошлой неделе. На установку шатра уйдет несколько дней. Сейчас мастера собрали настил и каркас, а днем приступят к натягиванию купола.

– Шатер начнет работу в понедельник, – сообщают в Комитете по здравоохранению Петербурга.

На подготовку уйдет несколько дней. Фото: Городской центр медицинской профилактики

Ранее власти сообщали, что в июле планируют к установке два шатра в местах массового скопления людей. Где расположат второй, пока неизвестно. Открытие шатров поможет разгрузить существующие прививочные пункты и избежать длинных очередей.