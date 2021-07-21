СК завел дело о нападении на женщину-полицейского в Петербурге

Матери, избившей собственного сына и защищавшую его женщину-полицейского, грозит до пяти лет колонии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело после нападения на сотрудницу полиции, которую побила и ограбила неадекватная жительница Приморского района. Инспектор шла домой после службы и заметила, как мать лупит ребенка палкой по голове. Она потребовала остановить избиение, но сама получила несколько ударов все той же палкой.

- По данным следствия, вечером 20 июля 2021 года, неизвестная женщина, находясь у дома 41 корпус 1 по Шуваловскому проспекту, в ответ на законные требования сотрудника полиции, нанесла неустановленным следствием предметом последней не менее двух ударов в область головы и конечностей. После чего с места происшествия скрылась, - сообщает пресс-служба СК.

Сейчас подозреваемую ищут, по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» ей грозит до пяти лет лишения свободы. О судьбе ребенка ничего не сообщается.