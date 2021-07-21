Вспышка сальмонеллеза произошла в детском саду Петербурга

Роспотребнадзор закрыл детский сад в Петербурге из-за массового отравления воспитанников Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В детском саду №55 Фрунзенского района Санкт-Петербурга произошла вспышка сальмонеллезной инфекции. О массовом отравлении детей стало известно 20 июля 2021 года. Проверкой уже занимаются сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора.

- Всего в детском саду, расположенном на проспекте Славы, пострадали 14 детей. Два ребенка находятся в инфекционных стационарах, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований по приготовлению еды, правил обработки яиц, а также использования дезинфицирующих средств. Также проведено медицинское освидетельствование контактных детей и персонала, установлено медицинское наблюдение за контактными лицами, отобраны пробы сырья, пищевой и готовой продукции, воды, смывы с объектов внешней среды.

С 15 июля детский сад временно закрыт по решению ведомства.