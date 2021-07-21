Петербургский арбитр, чья жена избила ребенка Стаса Пьехи, будет судить центральный матч первого тура Российской Премьер-лиги

Жену Владислава Безбородова обвиняют в избиении сына Стаса Пьехи. Фото: СОЦСЕТИ

Петербургский Арбитр Владислав Безбородов, ставший известным после скандала с избиением его женой сына Стаса Пьеха, будет судить один из центральных матчей первого тура Российской Премьер-лиги. 21 июля о назначении судей на игры сообщили в РФС.

- «Рубин» - «Спартак»: судья - Владислав Безбородов; ассистенты судьи - Алексей Стипиди, Роман Усачев; резервный судья - Дмитрий Стрельцов; VAR - Алексей Сухой; AVAR - Николай Еремин; инспектор - Геннадий Куличенков, - сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Отметим, что игра в Казани намечена на 24 июля («Зенит» в тот же день сыграет в гостях с подмосковными «Химками»), поэтому сейчас Безбородов находится на предматчевых сборах и не может урегулировать возникший дома конфликт. В разговоре с «КП-Петербург» арбитр уже пообещал разобраться со своей женой, назвал ее «истеричкой» и заявил, что выгнал супругу из дома.

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