Главный санитарный врач Петербурга объяснила, почему парад на День ВМФ пройдет без зрителей

Смотреть на парад советуют по ТВ. Так будет лучше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный военно-морской парад, который состоится в Петербурге 25 июля в честь Дня ВМФ, пройдет без зрителей. Такое решение приняли власти города совместно с местным управлением Роспотребнадзора. Почему людям лучше остаться дома, рассказала главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова.

- В Петербурге сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка. Показатели заболеваемости - высокие, около двух тысяч человек ежедневно, часть из которых болеет в тяжелой форме. Наиболее восприимчивыми к инфекции становятся молодые люди. С учетом ситуации и требованием главного санитарного врача России, присутствие большого числа зрителей на параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей, - заявила Наталья Башкетова.

Как итог - парад решено провести без зрителей. Попасть на трибуны сможет только ограниченное число почетных гостей. А всем остальным горожанам советуют смотреть трансляцию праздника по телевизору.