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Общество21 июля 2021 20:34

Свалку бараньих шкур и внутренностей убирают из Приморского района

Останки животных выбросили в районе КАД после религиозного праздника
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Полиция разбирается с останками баранов, выброшенных у КАДа в Приморском районе.

Полиция разбирается с останками баранов, выброшенных у КАДа в Приморском районе.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по благоустройству уберет свалку из останков баранов, которая образовалась в Приморском районе Петербурга. На шкуры, головы и прочие органы животных наткнулись гулявшие в районе КАДа местные жители.

- В администрации Приморского района сообщили, что убирать биологические отходы в ближайшее время будет Комитет по благоустройству, - пишет газета «Петербургский дневник».

Проведенная проверка показала, что части копытных после праздника Курбан-Байрам выкинули на улицу некие торговцы. С ними уже работают сотрудники полиции, бизнесменам уже объяснили правила поведения в Петербурге, решается вопрос о привлечении их к ответственности.

Кроме баранов, которых разводят в поселке Каменка на мясо, на импровизированной свалке нашли и тушу козла.