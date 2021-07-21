Свалку бараньих шкур и внутренностей убирают из Приморского района

Полиция разбирается с останками баранов, выброшенных у КАДа в Приморском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по благоустройству уберет свалку из останков баранов, которая образовалась в Приморском районе Петербурга. На шкуры, головы и прочие органы животных наткнулись гулявшие в районе КАДа местные жители.

- В администрации Приморского района сообщили, что убирать биологические отходы в ближайшее время будет Комитет по благоустройству, - пишет газета «Петербургский дневник».

Проведенная проверка показала, что части копытных после праздника Курбан-Байрам выкинули на улицу некие торговцы. С ними уже работают сотрудники полиции, бизнесменам уже объяснили правила поведения в Петербурге, решается вопрос о привлечении их к ответственности.

Кроме баранов, которых разводят в поселке Каменка на мясо, на импровизированной свалке нашли и тушу козла.