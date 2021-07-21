Герой ливийского плена Максим Шугалей выдвигается в петербургский ЗакС

Максим Шугалей. Фото: личный архив.

Руководитель Фонда национальных ценностей Максим Шугалей, известный по «ливийскому инциденту» в своей жизни, выдвигается в петербургский ЗакС. Эксперты называют его сильной кандидатурой. Доктор экономических наук, политик и публицист Михаил Делягин считает, что Максим Шугалей доказал свое мужество и стойкость, пережив плен.

- Такие люди проявили силу воли в критических обстоятельствах, доказали стойкость, способность сопротивляться враждебному воздействию, а значит, заслужили уважение, – комментирует эксперт.

Политтехнолог Андрей Миронов обращает внимание, что Шугалей баллотируется в не самом простом регионе.

- Однозначных прогнозов по этому кандидату пока дать нельзя, все будет зависеть от его предвыборной кампании, – считает Миронов. – Да, у Шугалея богатый бэкграунд, но иногда так называемая «кредитная история» кандидатов может не сработать.

Народный артист СССР и общественный деятель Олег Басилашвили не стал погружаться в тонкости политической борьбы и просто пожелал Шугалею здоровья и удачи во всем, в частности, в предстоящих выборах.