Число обследований на коронавирус выросло в Петербурге на 22 июля

Почти 36 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге на 22 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге стремительно выросло число обследований на коронавирус. Так, по данным Смольного на четверг, 22 июля 2021 года, анализы сдали почти 36 тысяч человек, а днем ранее всего 28 тысяч горожан.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 35982 человека. Обработано 20016 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации Северной столицы.

Также расчет число привитых горожан. Так, в общей сложности вакцинировались уже более 1,2 миллиона человек. Из них 845 тысяч прошли полный цикл вакцинации. Более 550 горожан ревакцинировались.

Несмотря на то, что ситуация с пандемией начинает постепенно стабилизироваться, Роспотребнадзор принял решение провести парад в честь дня ВМФ без зрителей.