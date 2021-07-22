Жесткие пробки сковали Петербург 22 июля из-за репетиции парада ВМФ

Петербург сковали пробки утром 22 июля из-за репетиции парада ВМФ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из-за репетиции парада в честь Дня ВМФ Санкт-Петербург утром 22 июля 2021 года сковали пробки. Город перекрыт, поэтому автомобилистам приходится искать пути объезда. Разведены Благовещенский, Троицкий, Литейный и Дворцовый мосты. Из-за этого весь автомобильный поток направился через мост Александра Невского.

- В Петербурге в жесткой пробке в обе стороны стоит Свердловская набережная от Литейного моста до моста Александра Невского. Причем, проезд усложнят несколько аварий на набережной, а также и на самом мосту, - говорится в данных сервиса "Яндекс.Пробки".

Серьезный затор также наблюдается на Синопской набережной, набережной Обводного канала, Лиговскому проспекту и Невскому проспекту вплоть до площади Восстания.

Очень затруднено движение по набережной реки Фонтанки в сторону Невского проспекта.

Напомним, что центр города будет перекрыт до 14:00.